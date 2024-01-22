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«Ментальность наша»: звезда «Курьера» Немоляева о браке с японцем

Актриса Анастасия Немоляева призналась, что отец опечален ее выбором мужа

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Кадр из фильма «Курьер»

Звезда фильма «Курьер», актриса Анастасия Немоляева на шоу «Пока все дома» рассказала, как отец отреагировал на ее брак с японцем.

«Папа представлял себе, что у меня будет совсем другой муж. Он до сих пор, наверно, опечален. Все время надеялся, что это будет русский блондин, оператор или режиссер», — отметила Немоляева.

Несмотря на это, артистка счастлива в браке с Вениамином Скальником, которого по японскому паспорту зовут Цутому Исидзима. Немоляева заверила, что у ее супруга «наша ментальность», так как он родился и вырос в России.

«Так получилось, что мы даже жили в одном районе и школы наши были в полукилометре друг от друга», — уточнила она.

По словам Немоляевой, их общие дети считают их хорошими родителями, так как у пары сложились доверительные отношения.

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