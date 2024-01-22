Детектив «Большой дом» при поддержке ИРИ сняли на основе материалов уголовных дел

На Первом канале стартует сериал Егора Кончаловского «Большой дом». Исторический детектив, созданный при поддержке Института развития интернета, вышел к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первую серию покажут 22 января в 22:00 по московскому времени, сообщили создатели картины.

Действие фильма происходит в двух исторических эпохах: в период оттепели в 1965 году и в период блокады Ленинграда в 1942. В основу сюжета легли реальные материалы уголовных дел, которые десятки лет хранились под грифом «Совершенно секретно». Их расследовали сотрудники Ленинградского управления КГБ в 1940-60-е годы. Многие из фактов, показанных в фильме, будут озвучены впервые.

Продюсер картины Павел Зубенко рассказал, что вынашивал идею этого проекта более 10 лет.

«В 2012 году я познакомился с историческими фактами о банде «Зигзаг», коллаборационистах, которые в блокаду пытались подорвать продуктовую стабильность в Ленинграде. Они подделывали продуктовые карточки. К этому мы добавили еще дела, с которыми нам удалось познакомиться. Восемь серий нашего фильма — это фактически четыре остросюжетных детектива, которые объединены одной сквозной сюжетной линией», — пояснил он.

Режиссер-постановщик и соавтор сценария Егор Кончаловский называет блокаду Ленинграда отдельно взятой трагедией внутри Отечественной войны.

«Этому не было аналогов никогда в мире, когда огромный миллионный город был вынужден выживать 872 дня без света, тепла, еды, воды. Это очень трудная и сложная тема, и вся съемная группа отнеслась к ней с трепетным уважением», — говорит режиссер.

В центре сюжета картины — интеллектуальная схватка главного героя «Большого дома» — подполковника КГБ Михаила Широкова, роль которого исполняют Борис Хвошнянский и Илья Коробко и диверсанта, работавшего во время войны на немецкую разведку, Александра Строганова по кличке Граф — его образ воплотили Артур Ваха и Никита Волков.

В фильме также сыграли Виталий Кищенко, Карина Разумовская, Сергей Мигицко, Александр Лыков, Ольга Белинская и др.

Сериал будут показывать с понедельника по четверг. Ранее проект вышел на Иви, Okko и Кинопоиске.

Также при поддержке ИРИ 22 января на СТС стартует комедийный сериал Алексея Зотова «Политех», телепремьеру которого приурочили ко Дню студента.

День студента отметят Александр Новиков, Ирина Пегова, Анна Глаубэ, Наталья Бардо и другие актеры, уточняет пресс-служба телеканала.