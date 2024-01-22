Кушанашвили высказался о «Слове пацана»

Журналист Отар Кушанашвили высказался о популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Своим мнением телеведущий поделился в подкасте Антона Штейна, опубликованном на YouTube.

По словам Кушанашвили, сериал оказался актуален, потому что люди из 90-х никуда не делись.

«Чем ты блатнее в России, тем ты успешней. Чем ты успешнее, тем ты любимей девочками, пиликающими на скрипке и Лерами Кудрявцевыми», — поделился наблюдениями он.

Кушанашвили посетовал, что зрители увидели в проекте о казанских молодежных группировках ролевые модели.

«На персонажа, которого играет Кологривый, все смотрят и думают, вот моя ролевая модель. Или которого играет Янковский… А то что они плохо заканчивают — никто не смотрит», — сказал он.

Также во время интервью Кушанашвили обозвал участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, но также осудил общественность за травлю артистов.

«Они были уродливы все там, серпентарий, но травля совсем не конгениальна масштабу случившегося. Ненавижу когда травят. Все, кто пришел на тусовку, уроды. Но травля, но лишение заработка, сладострастие, с которым выслушивают поставленных на колени…» — возмутился шоумен.

Ранее актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поблагодарил российских военных в зоне специальной военной операции (СВО).