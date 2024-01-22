Ярмольник объяснил свой отказ от звания народного артиста

Празднующий юбилей актер Леонид Ярмольник в новом интервью объяснил свой отказ от звания народного артиста России. Об этом он рассказал в передаче «Однажды» на НТВ.

К юбилею в 1994 году Ярмольнику хотели присвоить звание заслуженного артиста России, а в 2004 — народного, однако актер считает, что это звание обесценилось.

«Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», — сказал он.

По словам Ярмольника, в СССР звание народного артиста давало безусловные привилегии, однако сейчас этого нет.

«Если ты народный, то на гастроли ты едешь в СВ или летишь первым классом, в гостинице живешь в «люксе», и в афише твоя фамилия будет написана красными буквами. Сегодня у каждого артиста есть райдер. Народный или не народный — ты все равно договариваешься, какой вагон, какая машина, гостиница, еда и надо ли запускать салют в честь твоего приезда в чужой город», — говорит артист.

Он также отметил, что важным для него является пример Владимира Высоцкого, у которого не было государственных званий при жизни.

22 января 2024 года Леонид Ярмольник празднует 70-летие.

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