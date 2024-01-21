Кай Метов рассказал, во сколько Киркорову и Распутиной обошелся хит «Роза чайная»

Певец и композитор Кай Метов в интервью The Voice признался, что написал песню «Роза чайная» для Маши Распутиной и Филиппа Киркорова абсолютно бесплатно.

«Я эту песню не продавал, она была написана от души и бесплатно. Но я постоянно получаю роялти (авторские отчисления. — «Газета.Ru»). Не только с этой песни, но и со всех остальных», — уточнил Метов.

При этом артист признался, что был определенный период, когда «Розу чайную» не хотели крутить по радио, так как считали песню «неформатной». Метов также рассказал, что специфика профессии музыканта обязывает его следить за своим здоровьем. По словам артиста, много сил уходит на постоянные переезды и смены часовых поясов. Метов старается сразу же обращаться к врачам в случае проблем со здоровьем, чтобы «пойти на опережение».

«Дороги иногда оставляют желать лучшего. Может так протрясти за пять часов, что мама не горюй! Стараюсь, если есть такая возможность, поспать лишний часик, не съесть лишнего. И, конечно же, слежу за здоровьем», — резюмировал Метов.

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