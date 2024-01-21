Алексея Щербакова призвали оштрафовать на 5 миллионов рублей за мат на выступлениях

Общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст» призвали оштрафовать комика Алексея Щербакова на 5 миллионов рублей за мат на выступлениях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Авторы иска заверили, что посмотрели все ролики с участием юмориста в сети, и пришли к выводу, что Щербаков слишком часто использует ненормативную лексику, тем самым подавая неправильный пример детям. Более того, общественники пожаловались, что своим юмором Щербаков оскорбляет человеческое достоинство.

В качестве наказания общественники призвали назначить комику штраф в 5 миллионов рублей, а также предложили заставить юмориста удалить все свои видео и 88 раз зачитать решение суда на публику в сети.

Накануне сообщалось, что рэперов Badri и Baby Melo задержали во время концерта в клубе «Гигант-Холл» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что причиной задержания могла быть ненормативная лексика, прозвучавшая со сцены. По другой версии, сотрудников полиции могли вызвать после избиения некой девушки в другом заведении.

Ранее Сергей Соседов заявил, что Киркорова стали «отменять» не из-за вечеринки Ивлеевой.