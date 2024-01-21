Митя Фомин раскритиковал внешний вид стилиста Рогова

Певец Митя Фомин в интервью Лауре Джугелии раскритиковал внешний вид стилиста Александра Рогова.

«Если ты себя считаешь модным экспертом, выглядишь ты иначе. Он выглядит плохо, отвратительно, как располневшая тетка средних лет, безобразно, неприятно смотреть. Ты видел себя вообще?!» — возмутился Митя Фомин.

При этом он признал, что субъективно оценивает внешность Рогова. Фомин напомнил, что именно стилист первым начал комментировать его стиль: тогда Рогов включил Фомина в топ-5 самых безвкусных российских звезд. Вместе с этим музыкант выразил мнение, что Рогов похудел и начал заниматься своей фигурой именно из-за его слов.

До этого Фомин не исключил возможное объединение группы Hi-Fi вместе со старыми участниками коллектива. Исполнитель также отметил, что не жалеет об отданных группе Hi-Fi 10 годах, назвав их лучшим временем в своей жизни. Фомин уточнил, что неверно относить Hi-Fi к группам 90-х, так как история коллектива началась только в начале нулевых.

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