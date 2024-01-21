«Без конца целуются»: Немоляева рассказала, как перестала ревновать Лазарева к Дорониной

Актриса Светлана Немоляева в рамках шоу «Эксклюзив» на Первом канале призналась, что сильно ревновала своего мужа Александра Лазарева к Татьяне Дорониной из-за фильма «Еще раз про любовь».

«Я один раз посмотрела и сказала: «Ну все, хватит. Они без конца целуются». Прошло довольно много времени, а потом, картина все время была на экране. Я смотрела-смотрела и абстрагировалась», — отметила Немоляева.

Она призналась, что по натуре является достаточно пылким человеком, поэтому в отношениях с артистом нередко провоцировала ссору. По словам Немоляевой, Лазарев всегда приходил извиняться сам, даже если инициатором разлада была его супруга.

Незадолго до этого Светлана Немоляева призналась в ошибках, которые совершила во время воспитания своего сына Александра Лазарева-младшего. Она призналась, что была строгой матерью и часто ограничивала сына. Она считает, что Александру «доставалось» от нее в детстве. По словам Немоляевой, она также уделяла больше времени работе, нежели воспитанию ребенка. Сейчас бы артистка поставила на первый план именно семью.

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