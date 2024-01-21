Писатель Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии

Писатель Лион Измайлов признался, что не смог бы прожить месяц на свою пенсию в размере 30 тыс. рублей. Об этом сатирик заявил в передаче «Секрет на миллион» с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

По словам Измайлова, основной доход он получает от авторских отчислений. Писатель считает себя богатым человеком, потому что «ему всегда хватает того, что есть». В то же время сатирик вспомнил, что в советское время мог назвать себя обеспеченным человеком, отметив, что в то время ежемесячно зарабатывал по 1 тыс. рублей.

Кроме того, Лион Измайлов назвал своей страстью автомобили, заявив, что в молодости менял машины каждые три года. Писатель признался, что сейчас не может похвастаться большим количеством недвижимости: у него с супругой есть квартира, которую они приобрели, продав свои предыдущие.

В июне 2022 года Измайлов признавался, что не пробовал жить на одну пенсию. Но он доволен размером ежемесячной выплаты от государства. Сатирик отметил, что не осуждает своих коллег, которые получают больше, но все равно жалуются на низкую пенсию.

Ранее сообщалось, что Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) не смог продать билеты на спектакль в Тбилиси.