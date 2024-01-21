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Кушанашвили высказался об участниках вечеринки Ивлеевой: «Уроды»

Шоумен Кушанашвили осудил травлю артистов из-за вечеринки Ивлеевой

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КАКОВО?!/YouTube

Шоумен Отар Кушанашвили обозвал участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, но также осудил общественность за травлю артистов. Своим мнением телеведущий поделился в подкасте Антона Штейна, опубликованном на YouTube.

«Они были уродливы все там, серпентарий, но травля совсем не конгениальна масштабу случившегося. Ненавижу когда травят. Все, кто пришел на тусовку, уроды. Но травля, но лишение заработка, сладострастие, с которым выслушивают поставленных на колени…» — возмутился шоумен.

Он считает, что артистов вынудили извиняться перед зрителями, поэтому их раскаяние после мероприятия выглядит лицемерным. Кушанашвили назвал случившееся отвратительным, отметив, что подобного рода травля «недостойна демократического государства».

В то же время Кушанашвили поддержал блогершу Ивлееву. Он отметил, что девушка ему симпатична. Шоумен также назвал участников ее вечеринки «псевдодрузьями»: сначала звезды пришла на мероприятие, а затем отреклись и от самого вечера, и от экс-ведущей «Орла и Решки».

Ранее Шаляпин осудил старших коллег из-за участия в вечеринке Ивлеевой.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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