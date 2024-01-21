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В Петербурге задержали рэперов Baby Melo и Badri

Shot: рэперов Baby Melo и Badri задержали во время выступления в Петербурге

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babymelo_1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двух рэперов Орхана Ахмедова (Badri) и Гогу Меладзе (Baby Melo) задержали во время концерта в клубе «Гигант-Холл» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что рэперов задержали на сцене во время выступления, на них надели наручники и вывели из зала.

«Во время исполнения одной из композиций силовики ворвались в заведение, поднялись на сцену и задержали исполнителей Орхана Ахмедова (настоящее имя Badri) и Гогу Меладзе (Baby Melo) прямо на сцене и увели в наручниках в автозак», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала. причиной задержания могла быть ненормативная лексика, прозвучавшая со сцены. По другой версии, сотрудников полиции могли вызвать после избиения некой девушки в другом заведении.

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