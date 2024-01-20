Кай Метов пожелал, чтобы у Лолиты все нормализовалось после «голой» вечеринки

Певец Кай Метов понадеялся в беседе с Voice, что у Лолиты Милявской все нормализуется после «голой» вечеринки блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой.

Метов признался, что очень любит Лолиту. По словам исполнителя, он хочет, чтобы казус со скандальным мероприятием для Милявской остался в прошлом.

Метов отметил, что ему сложно комментировать скандал вокруг «голой» вечеринки, так как сам никогда не был на подобных мероприятиях. Однако он уточнил, что у публичного человека есть двойная ответственность за каждый поступок.

«Знаю, что у нас есть эпатажные артисты, которые балуют иногда и себя, и окружающий мир выходками. Нужно все-таки отдавать себе отчет — где можно, где нельзя», — заявил певец.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее мать Бузовой раскрыла, почему артистка не пошла на «голую» вечеринку.