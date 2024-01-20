Гагарина о работе в шоу «Голос»: «Травмировали и использовали»

Певица Полина Гагарина пожаловалась в шоу «Голос» на трудности работы в программе.

Гагарина сделала это после выступления участницы Анастасии Паньшиной, которая перепела хит артистки «Спектакль окончен». Певица призналась, что редко слышит хорошие каверы на ее песни, однако этот ей понравился. Она и Владимир Пресняков повернулись к участнице. Члены жюри попросили Гагарину спеть дуэтом с Паньшиной, но артистка поначалу отказывалась.

«У меня болезненный опыт «Голоса», меня травмировали и использовали. Весь прошлый 11 сезон я пела с девчонками, они пели со мной, целовали меня, обнимали, а потом говорили, что идут к Владимиру!» — объяснила певица.

В итоге Гагарина согласилась спеть с девушкой при условии, что та вступит в ее команду. Однако после песни участница выбрала Преснякова в качестве своего наставника.

«Я очень благодарна вам, Полина, за то, что вы повернулись. Я объясню! Мне нравится работать с вами. Когда в кресло сел Владимир Пресняков, еще в прошлом сезоне, я очень хотела попасть к нему в команду. Мечты должны сбываться!» — заявила участница.

После этого Гагарина встала и ушла за кулисы, в шутку назвав ситуацию «абьюзом».

«Я прошу секундочку внимания! Я хочу, чтобы все просто вспомнили, да, кто победил в прошлом сезоне?» — ответила Гагарина.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как Абдулов его ударил.