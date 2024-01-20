В Театре Моссовета отменили спектакль из-за болезни Талызиной

В Театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы» из-за болезни народной артистки России Валентины Талызиной. Об этом сообщается на сайте московского театра.

Вместо этой постановки на Основной сцене театра покажут спектакль «Горе от ума», приобретенные билеты будут действительны на замененный показ.

Причиной отмены названа болезнь Талызиной. Подробности о состоянии здоровья актрисы в театре не раскрывают.

«В случае несогласия с заменой Вы можете оформить возврат билетов не позднее 20 января», — отмечает пресс-служба театра.

Валентине Талызиной 22 января исполнится 89 лет. В спектакле «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского она играет главную роль — помещицы Меропии Мурзавецкой. Премьера спектакля состоялась 22 января 2022 года.

Накануне внучка Валентины Талызиной Анастасия признавалась, что бабушка предостерегала ее о сложностях в работе актрисой из-за фамилии.

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