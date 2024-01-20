«Ни здоровья, ни работы»: сын актера Басова пострадал при пожаре

Режиссер и сценарист Александр Басов, сын актера Владимира Басова от актрисы Валентины Титовой, потерял дом и едва не угорел при пожаре. Об этом он рассказал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он рассказал, что после Нового года в его загородном доме под Дмитровом случился пожар. Сейчас режиссер находится в одной из подмосковных больниц, у него также диагностирован коронавирус.

«Дом пострадал не тотально. Зато я очень сильно отравился и угорел. Я не в рабочей форме. Даже не в ходячей и не очень пишущей», — рассказал он.

По словам Басова, возгорание произошло в котельной, и он надышался дымом от горящего пластика.

Минуты за 3-3,5 мне удалось в кромешной тьме, в совершенно отравленной атмосфере сбежать на первый этаж, нащупать огнетушитель, открыть дверь котельной и сбить огонь. Потом мне пришлось вернуться в дом за телефоном и обувью (скакал по снегу и тушил пламя я босиком). Я провел в доме еще пару минут, которые оказались роковыми», — пишет Басов.

К тому моменту, когда приехали пожарные, Басов смог погасить открытый огонь.

«Но себя я не спас… Ни здоровья, ни дома, ни работы — одни долги. Наконец-то стилевое единство. Пострадал за чужую жадность и некомпетентность», — заключил он.

Накануне коллеги пропавшего в Подмосковье рэпера назвали странным пожар в его доме.

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