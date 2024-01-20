Еще один концерт Лолиты отменили после «голой» вечеринки

В Сибири отменили еще один концерт Лолиты Милявской. О том, что выступление не состоится в Доме ученых в Академгородке, пишет BFM со ссылкой на сообщение учреждения.

Концерт должен был состояться 31 марта. О причинах отмены концерта не сообщают.

«Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения. Все вопросы по поводу возврата билетов следует адресовать на электронную почту [организатора]», — уточнили в ДУ СО РАН.

Еще один концерт Лолиты в Новосибирске должен был пройти в апреле, он также был отменен без официального объявления причины. Отменен и мартовский концерт Лолиты в Омске.

21 декабря Лолита приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», гостями которой стали и другие звезды — Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и не только. У многих из них после мероприятия возникли проблемы с проведением концертов и съемками в новогодних проектах.

После многочисленных отмен концертов Лолита шутила, что рассчитывает «на пенсию и Onlyfans».

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