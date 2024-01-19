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Пенелопа Крус рассказала о полученной в детстве психологической травме

Актриса Крус призналась, что боится водить после несчастного случая с сестрой

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Eric Gaillard/Reuters

Актриса Пенелопа Крус призналась, что боится водить из-за несчастного случая со своей сестрой Моникой. Об этом артистка заявила в интервью Elle.

«Это сильно травмировало меня. Я видела, как она теряет сознание. У меня был шок, и я говорила людям в больнице: «О, мою сестру только что сбила машина», — вспомнила актриса.

Крус добавила, что на момент происшествия ей было 8-9 лет. Сестра актрисы по итогу оправилась после несчастного случая, однако сама звезда «Вики Кристины Барселоны» с тех пор боится автомобилей. По словам Крус, даже на съемках фильма «Феррари» с Адамом Драйвером она не ездила самостоятельно.

Недавно сообщалось, что Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала Elle. На обложке 49-летняя актриса позировала с угольно-черными стрелками и легкой укладкой. На других фотографиях она продемонстрировала несколько образов: твидовый жакет, облегающее мини-платье из тонкого трикотажа, его аналог с принтом в горошек и прозрачное черное.

«Красивая», «Вам точно 49?», «Совершенство», «Идеальная фигура», «Потрясающая красотка», «Богиня», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

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