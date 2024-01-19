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В МХТ имени Чехова сменился директор

Бывший директор Табакерки Кулухов стал первым замом Машкова в МХТ имени Чехова

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Бывший директор Театра Олега Табакова Руслан Кулухов стал новым первым заместителем художественного руководителя Владимира Машкова в МХТ имени Чехова. Соответствующая информация появилась на сайте театра.

При этом официально театр пока не сообщал о смене руководства в своих соцсетях либо в новостях на сайте. Изменилась только страница под названием «Художественное руководство и дирекция».

В конце декабря 2023 года «Газета.Ru» связывалась с представителями МХТ им. Чехова, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи об увольнении директора Айрата Тухватуллина. Тогда в театре заявили, что не дают комментарии по этому вопросу.

20 декабря издание «Московский комсомолец» со ссылкой на источник сообщило, что художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский «решил распрощаться» с директором театра Айратом Тухватуллиным. По данным издания, он уйдет со своей должности с 1 января. Причины увольнения Тухватуллина не называются.

В мае 2022 года Тухватуллин был назначен первым заместителем директора МХТ им. Чехова. До этого он был директором Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова. С июля 2017-го по 1 июля 2019 года был директором московского «Театра Луны».

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