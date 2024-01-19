Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа дата онлайн-премьеры «Великой иронии» Вуди Аллена в России

Фильм режиссера Вуди Аллена «Великая ирония» выйдет онлайн в январе

close
100%
Dippermouth

Премьера романтического триллера «Великая ирония» Вуди Аллена в сети состоится в онлайн-кинотеатре KION 26 января. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

История супружеской неверности, легшая в основу сценария пятидесятого фильма режиссера, разворачивается в Париже. Главные роли исполнили Лу де Лааж, Нильс Шнайдер и Анна Лаик.

По сюжету молодая жена финансиста Жана Фанни живет обеспеченно, ходит на светские вечера, покупает дорогие украшения и не знает, чем занимается муж. Однажды она встречает друга детства, который приехал во Францию дописать свой роман, и начинает изменять мужу с ним. Супруг чувствует обман и нанимает детектива, чтобы убедиться в своих подозрениях.

Мировая премьера «Великой иронии» состоялась вне конкурса на Венецианском кинофестивале. Оператором картины стал трехкратный обладатель премии «Оскар» Витторио Стораро, работавший на съемках «Апокалипсиса сегодня», «Последнего оператора» и других фильмов.

В 2023 году Вуди Аллен признавался, что фильм «Великая ирония» станет для него последним, поскольку он устал искать финансирование для своих проектов.

Ранее режиссер Никита Михалков высказался о блокировке «Бесогона» на YouTube.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами