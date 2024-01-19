Названа дата онлайн-премьеры «Великой иронии» Вуди Аллена в России

Премьера романтического триллера «Великая ирония» Вуди Аллена в сети состоится в онлайн-кинотеатре KION 26 января. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

История супружеской неверности, легшая в основу сценария пятидесятого фильма режиссера, разворачивается в Париже. Главные роли исполнили Лу де Лааж, Нильс Шнайдер и Анна Лаик.

По сюжету молодая жена финансиста Жана Фанни живет обеспеченно, ходит на светские вечера, покупает дорогие украшения и не знает, чем занимается муж. Однажды она встречает друга детства, который приехал во Францию дописать свой роман, и начинает изменять мужу с ним. Супруг чувствует обман и нанимает детектива, чтобы убедиться в своих подозрениях.

Мировая премьера «Великой иронии» состоялась вне конкурса на Венецианском кинофестивале. Оператором картины стал трехкратный обладатель премии «Оскар» Витторио Стораро, работавший на съемках «Апокалипсиса сегодня», «Последнего оператора» и других фильмов.

В 2023 году Вуди Аллен признавался, что фильм «Великая ирония» станет для него последним, поскольку он устал искать финансирование для своих проектов.

Ранее режиссер Никита Михалков высказался о блокировке «Бесогона» на YouTube.