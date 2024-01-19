Сергей Астахов пообещал вернуть деньги за неудачный спектакль

Актер Сергей Астахов извинился перед зрителями за неудачное выступление. Об этом сообщает 76.ru.

Астахов принес извинение за спектакль «Что творят мужчины», который прошел 12 января в Театре Ростова Великого. Артист признался, что постановка, действительно, была плохая. Он объяснил, что один из актеров был заменен в срочном порядке из-за болезни.

«Актер, который играл, к сожалению, не смог подготовиться. <…> Все пошло не так, как могло бы быть», — заявил артист.

Астахов предоставил номер, по которому недовольные спектаклем зрители могут позвонить и вернуть деньги за билет. Также артист оправдался за то, что якобы забыл слова на представлении.

«Кто-то из вас услышал от какого-то актера фразу: «Он слова забыл, ой». Хочу сказать, что эту фразу произносил лично я. И чтобы вы знали, я произносил ее за прошлый год более чем 170 раз в этом спектакле в разных городах нашей страны. В 170 городах. Это — заученный текст, и если вы не поняли мой юмор, ну, уж простите», — объяснил актер.

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