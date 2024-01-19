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Сергей Астахов пообещал вернуть деньги за неудачный спектакль

Актер Сергей Астахов извинился перед зрителями за неудачное выступление

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Сергей Астахов извинился перед зрителями за неудачное выступление. Об этом сообщает 76.ru.

Астахов принес извинение за спектакль «Что творят мужчины», который прошел 12 января в Театре Ростова Великого. Артист признался, что постановка, действительно, была плохая. Он объяснил, что один из актеров был заменен в срочном порядке из-за болезни.

«Актер, который играл, к сожалению, не смог подготовиться. <…> Все пошло не так, как могло бы быть», — заявил артист.

Астахов предоставил номер, по которому недовольные спектаклем зрители могут позвонить и вернуть деньги за билет. Также артист оправдался за то, что якобы забыл слова на представлении.

«Кто-то из вас услышал от какого-то актера фразу: «Он слова забыл, ой». Хочу сказать, что эту фразу произносил лично я. И чтобы вы знали, я произносил ее за прошлый год более чем 170 раз в этом спектакле в разных городах нашей страны. В 170 городах. Это — заученный текст, и если вы не поняли мой юмор, ну, уж простите», — объяснил актер.

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