Адидас-младший рассказал о переменах в жизни после «Слова пацана»

Сыгравший в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» группировщика Адидаса-младшего актер Рузиль Минекаев рассказал о переменах в жизни после выхода этого проекта. Интервью с артистом опубликовано в издании Hello.

По словам Минекаева, ему пришлось стать немного жестче в общении с некоторыми людьми.

«Потому что у многих людей просто нет тормозов. Недавно мы с братьями и дядей сидели в бане, и к нам прямо туда зашел какой-то мужик, которого я в жизни до этого не видел, чтобы сфотографироваться! От этого устаешь и перестаешь церемониться», — признался он.

Актер также подтвердил, что после выхода сериала получает много внимания от девушек, которые путают его с его экранным образом и обсуждают динамику его отношений с партнершей по экрану Анной Пересильд.

«Люди часто не могут отделить актера от его героя, начинают придумывать сюжеты, которых в реальности нет. Что я могу с этим сделать? Просто стараюсь не подкидывать дров, не затрагиваю эту тему. Азизе, конечно, неприятно. Мне бы тоже было не по себе», — рассказал он о реакции на это жены.

Криминальный сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем также снялись Иван Янковский, Никита Кологривый, Леон Кемстач и др.

Накануне сыгравший роль группировщика «Зимы» в «Слове пацана» актер Лев Зулькарнаев в эфире YouTube-шоу «Бэкстейдж» подал идею для второго сезона шоу.

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