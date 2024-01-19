Солиста Большого симфонического оркестра нашли мертвым в отеле

Солиста Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Михаила Шиленкова нашли мертвым в отеле «Лемар» в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал уточняет, что тело заслуженного артиста России больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар». Сотрудники отеля обратили внимание на то, что артист не реагирует на стук в дверь, не смогли связаться с ним и вызвали спецслужбы.

Предварительно, причиной смерти 46-летнего фаготиста называют острую сердечно-сосудистую недостаточность. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Известно, что Шиленков страдал сердечными заболеваниями, заболеваниями печени, гипертонией на фоне избыточного веса.

27 января Шиленков должен был выступить в рамках концерта в столичной государственной академической филармонии.

Накануне шведский актер Торстен Валунд скончался в возрасте 85 лет. Российскому зрителю Валунд известен по роли шведа Гюнвальда в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка».

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