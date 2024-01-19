Сафронов рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце, которую назвал эскортницей

Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов рассказал в шоу «Злые языки», что наладил отношения с актрисой Агатой Муцениеце, которую назвал эскортницей.

Сафронов объяснил, что эти слова были произнесены им на личной беседе. По словам артиста, он обсуждал по телефону все, что было написано в газетах. Иллюзионист уточнил, что загладил свою вину перед артисткой. Он извинился перед Муцениеце и подарил актрисе цветы на премьере ее картины.

«А недавно мы снялись с ней в одной сцене фильма «Я – медведь», — рассказал телеведущий.

Сафронов также признался, что скандал на шоу «Битва экстрасенсов» помог ему обнаружить рак. Артист рассказал, что после увольнения из проекта у него появилось время на диспансеризацию. Он уверен, что если бы остался в программе, то не пошел бы к врачу.

Сафронов отметил, что ему не удалось сохранить дружеские отношения с шоураннерами на фоне скандала. Он подчеркнул, что не стал бы возвращаться в телешоу, даже если бы была такая возможность. По словам иллюзиониста, последние несколько лет он работал в «Битве экстрасенсов» с нежеланием и внутренним сопротивлением.

Ранее Никита Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится.