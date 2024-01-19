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Участник «Фабрики звезд» вспомнил, как Пугачева организовала ему свидание

Певец Легостаев заявил, что Пугачева организовала ему свидание на «Фабрике звезд»

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clublegostaev/VK

Певец Константин Легостаев признался в беседе с телеведущей Яной Чуриковой, что народная артистка России Алла Пугачева хорошо к нему относилась на шоу «Фабрика звезд».

Легостаев вспомнил, как на проекте скучал по своей девушке и даже подговаривал участников голосовать против него, чтобы побыстрее с ней встретиться. В итоге, по словам певца, Пугачева тайно организовала ему свидание с возлюбленной, которая впоследствии стала его первой супругой.

«Она (Пугачева) сказала, что будем записывать мою песню не в звездном доме, а в ее студии. Уже в ее лимузине мы были без микрофонов, она сообщила, что позвонила моей Ольге, и она меня уже ждет. Мы записали песню и после Алла Борисовна заявила: «Мы едем в гостиницу, у вас с Ольгой три часа». Мы после с Ольгой поженились, но уже развелись», — поделился артист.

Легостаев отметил, что мог воспользоваться симпатией Пугачевой, но не стал. Артист уточнил, что не жалеет об этом. По словам исполнителя, если бы у него был шанс вернуться на 20 лет назад, то он сделал бы точно так же.

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