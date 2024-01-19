Падчерица Ивана Урганта стала актрисой

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе сыграла первую роль в кино. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Кикнадзе приняла участие в картине Tendaberry. Режиссер фильма и автор сценария Хейли Элизабет Андерсон. В синопсисе сказано, что лента расскажет о 23-летней девушке по имени Дакота. Ее парень вернулся на Украину, чтобы ухаживать за своим отцом. Главная героиня учится жить в Нью-Йорке самостоятельно и «с тревогой ориентируется в своей опасной новой реальности».

Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке и ранее принимала участие в съемках для бренда Jacquemus.

Иван Ургант женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. У пары двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки, народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего. Также у Натальи Кикнадзе есть 25-летний сын Нико и 22-летняя дочь Эрика от предыдущего брака. Шоумен неоднократно говорил, что воспитывал их как родных.

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