Киркоров пропал с афиш петербургского «Золотого граммофона»

Ежегодную музыкальную премию «Золотой граммофон» проведут в Санкт-Петербурге без певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Издание обратило внимание на то, что в официальной группе петербургского мероприятия в соцсети «ВКонтакте» 16 января была размещена афиша, из которой пропало имя певца.

При этом на афише, размещенной на странице 27 декабря, Киркоров был указан в качестве одного из основных участников.

Премия «Золотой граммофон-2024» пройдет 25 февраля в Ледовом дворце.

С первого «Золотого граммофона», который прошел 1996 году, и до 2018 года народный артист России Филипп Киркоров почти ежегодно становился лауреатом премии.

В 2023 году он снова получил приз — за песню «Если ты уйдешь». В том же году вместе с Дмитрием Хрусталевым и Антоном Юрьевым он был ведущим мероприятия.

Участие Киркорова в различных шоу и проектах оказалось под вопросом после его посещения так называемой голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Ее мероприятие с дресс-кодом «почти голышом» прошло 20 декабря 2023 года. Среди гостей, кроме Киркорова, были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

18 января суд отклонил еще один иск на миллиард к Ивлеевой после «голой» вечеринки.

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