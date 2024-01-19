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Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке

Власти Владивостока рекомендовали отменить концерт Арбениной в городе 27 февраля

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной, проведение которого запланировано на 27 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

В комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить выступление исполнительницы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил ему, что артистка «официально не является иноагентом или релокантом». В ответе МЦУ также говорится, что деятельность рок-группы «Ночные снайперы», лидером которой является Арбенина, не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре, указали в центре.

«Ваша гражданская позиция понятна и оправдана… Согласование концертов (следовательно, их отмена) в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках (с открытым доступом зрителя)… Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», — сказано в ответе МЦУ.

В центре также заявили, что администрация не является организатором концерта, поэтому она не может отменить мероприятие, а может лишь рекомендовать это сделать.

До этого в Иркутске состоялся концерт Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы», несмотря на протесты активистов и многочисленные отмены выступлений артистки в других городах страны.

Ранее сообщалось, что концерты Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) отменили в Таиланде.

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