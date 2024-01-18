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Актриса Джейн Сеймур рассказала о сексе после 60 лет

Актриса Сеймур заявила, что в 72 года ее секс лучше и страстнее, чем в юности

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Fickle Fish Films

Актриса Джейн Сеймур рассказала, каким стал ее секс в старшем возрасте. Откровенными признаниями она поделилась в колонке для цифрового выпуска журнала Cosmopolitan, посвященного сексу после 60 лет.

По словам 72-летней звезды, сейчас она наслаждается лучшим сексом в жизни с партнером Джоном Замбетти.

«Сейчас секс лучше и страстнее чем все, что я помню, потому что построен на доверии, любви и опыте. Теперь я знаю себя и свое тело, у Джона тоже свой опыт — это не как в юности», — призналась она.

Сеймур отметила, что в юности люди часто знакомятся уже после секса.

«Чем старше я становлюсь, тем больше эмоциональной близости требует секс, похожих провалов и успехов в жизни, разделенных чувств, радостей, грусти, общих увлечений, страсти», — перечислила однажды сыгравшая девушку Бонда звезда.

Накануне комик Павел Воля призвал посмотреть повтор концерта, на котором он шутил про секс, что некоторые сочли оправданием изнасилования.

Ранее звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер променял Голливуд на жизнь на ферме.

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