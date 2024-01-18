Актриса Джейн Сеймур рассказала о сексе после 60 лет

Актриса Джейн Сеймур рассказала, каким стал ее секс в старшем возрасте. Откровенными признаниями она поделилась в колонке для цифрового выпуска журнала Cosmopolitan, посвященного сексу после 60 лет.

По словам 72-летней звезды, сейчас она наслаждается лучшим сексом в жизни с партнером Джоном Замбетти.

«Сейчас секс лучше и страстнее чем все, что я помню, потому что построен на доверии, любви и опыте. Теперь я знаю себя и свое тело, у Джона тоже свой опыт — это не как в юности», — призналась она.

Сеймур отметила, что в юности люди часто знакомятся уже после секса.

«Чем старше я становлюсь, тем больше эмоциональной близости требует секс, похожих провалов и успехов в жизни, разделенных чувств, радостей, грусти, общих увлечений, страсти», — перечислила однажды сыгравшая девушку Бонда звезда.

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