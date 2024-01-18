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YouTube-канал «Бесогон» Никиты Михалкова заблокировали

YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон»

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Известный видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера и председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова «Бесогон».

Канал насчитывал около 1,6 млн подписчиков. Теперь он недоступен.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — сказано в сообщении, опубликованном на удаленном канале Михалкова.

В программе «Бесогон» Михалков освещает и обсуждает политические события, связанные с Россией и другими странами.

В декабре прошлого года Telegram-канал Mash писал, что налоговая арестовала счета компании Никиты Михалкова.

В мае Михалков выступил за закрытие «Ельцин-центра», заявив, что он не согласен с его деятельностью.

В декабре 2022 года Никита Михалков был внесен в санкционный список Еврососюза.

Ранее Михалков заявил, что «не получает ни копейки от государства» после внесения в санкционный список ЕС.

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