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Стало известно название первой из 14 масок юбилейной «Маски»

Первой маской нового сезона шоу «Маска» стал Водяной

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НТВ

Первый из участников пятого, юбилейного сезона шоу «Маска» будет скрываться под маской Водяного. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала НТВ.

Участники, как и в предыдущих сезонах, будут давать жюри подсказки о себе и исполнять песни. По итогам каждого выпуска будут определены номинанты на выбывание из проекта: зрители смогут спасти одного участника, а звездные судьи решат, кто из оставшихся снимет маску и уйдет из проекта.

На съемки, как и во время работы над предыдущими сезонами, артисты будут прибывать в сопровождении охранников, в зеркальных масках и больших черных худи с надписью »#безкомментариев».

Вячеслав Макаров снова станет ведущим проекта.

«Маска» идет на НТВ с 2020 года. Победителем первого сезона стал певец Анатолий Цой (TSOY), скрывавшийся за маской Льва, Jony в образе Крокодила забрал главную награду во втором сезоне. В третьем сезоне победителем стал оперный певец, двукратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, скрывавшийся под маской Дракона. В четвертом сезоне проекта впервые в его истории победителями стали два участника – Дима Билан и Сергей Лазарев, выступавшие в масках Мамонтенка и Скорпиона.

Ранее японка получила премию Акутагавы за роман, написанный с помощью ChatGPT.

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