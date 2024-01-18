Дочь Снуп Догга госпитализировали с инсультом

Дочь американского рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) Кэри Броадус попала в больницу с инсультом. Об этом 24-летняя девушка рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Броадус, она расплакалась, услышав от врачей диагноз.

«Мне всего лишь 24 года, что же я сделала такого, что заслужила это», — пожаловалась она.

В сентябре 2023 года Кэри Броадус призналась, что с детства борется с аутоиммунным заболеванием — системной красной волчанкой. Эта болезнь приводит к тому, что иммунная система тела атакует здоровые ткани и органы человека.

Броадус признавалась, что принимала лекарства, чтобы облегчить свое состояние, с шести лет, однако в прошлом году бросила лечиться и предпочитает облегчать свое состояние отварами трав и чаями.

Накануне друзья российского певца Валерия Леонтьева рассказали, что он сделал несколько операций после неудачной пластики на глаза.

По словам знакомых Леонтьева, музыкант уже решил проблемы с неудачной блефаропластикой, а также сделал операции на колени.

Ранее «Евровидение» ответило на требования исключить Израиль из конкурса.