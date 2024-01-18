София Коппола рассказала, почему в фильме «Присцилла» нет музыки Элвиса Пресли

25 января в прокат выходит картина Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я» по автобиографическому роману Присциллы Пресли, в котором супруга звезды рок-н-рола Элвиса Пресли рассказала о тяжелых отношениях с ним. Коппола объяснила проекту «Сноб», почему для саундтрека к фильму не использовались песни легендарного музыканта.

«Я знала, что мы вряд ли получим разрешение, но у меня в голове были и другие произведения, которые отражают тогдашний вкус людей к музыке и сходятся с моими личными представлениями о 1960-х годах. Мне было интересно искать что-то новое, отбирать те песни, которые понравились бы Присцилле, отражали ее эмоции лучше всего», — отметила Коппола.

По словам режиссера, в написании оригинальной музыки для фильма помог ее муж Томас Марс, являющийся солистом группы Phoenix.

До этого создательница фильма «Присцилла: Элвис и я» поделилась, как ей пришлось проявить творческий подход к этой киноленте из-за его относительно небольшого бюджета в $20 млн.

Ранее «Присцилла» Копполы получила семиминутные овации на премьере в Венеции.