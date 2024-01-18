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«Евровидение» ответило на требования исключить Израиль из конкурса

Европейский вещательный союз разрешит Израилю участвовать в «Евровидении»

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Armando Franca/AP

Организаторы конкурса «Евровидение» ответили на требования активистов исключить Израиль из числа участников музыкального соревнования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Европейского вещательного союза (ЕВС).

В ЕВС указали на долгий опыт сотрудничества с израильским вещателем Kan.

«Это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания участвует в нем уже 50 лет», — сказали в ЕВС.

Кроме того, подчеркнули организаторы конкурса, «Евровидение» хочет поддерживать свой статус «мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки». В ЕВС также добавили, что израильтяне продолжают выступать на крупных международных спортивных соревнованиях.

Музыканты и общественники требовали исключить Израиль из конкурса песни «Евровидение» из-за конфликта в секторе Газа — соответствующую петицию, в частности, подписали финские музыканты.

В феврале 2022 года ЕВС объявил, что российских исполнителей отстранили от конкурса из-за «обеспокоенности тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс нанесет ущерб его репутации».

В 2024 году конкурс пройдет в городе Мальме на юге Швеции. Он проводится с 1956 года среди стран — членов Европейского вещательного союза.

Ранее суд отклонил еще один иск на миллиард к Ивлеевой после «голой» вечеринки.

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