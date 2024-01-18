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Виктория Богатырева сыграла в фильме, чтобы закрыть «небольшой гештальт»

Актриса Виктория Богатырева снялась в фильме «Прелести» из-за Олега Меньшикова

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victoriabogatyreva.actress/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Виктория Богатырева в разговоре с kp.ru заявила, что снялась в фильме «Прелести» из-за Олега Меньшикова.

«Я закрыла свой небольшой гештальт, исполнила детскую мечту! Я согласилась принять участие, потому что в этом сериале главную роль играет кумир моего детства Олег Меньшиков. У нас была общая сцена, но вы лучше посмотрите сериал», — отметила Богатырева.

Исполнитель роли Цыгана Федор Федотов поддержал слова коллеги и назвал Меньшикова «глыбой» и «легендой» кинематографа. Он подчеркнул, что каждая сцена с популярным актером была сопряжена со страхом подвести мэтра. При этом Федотов уточнил, что получал колоссальный опыт каждый раз, когда видел, как Меньшиков работает вместе с ним в кадре.

«Каких-то определенных советов не вспомню, но скажу, что он исключительного такта человек, мудрый, спокойный артист, который занимается своим делом и подает пример нам», — резюмировал актер.

Ранее Богатырева призналась, что у нее есть сложности в отношениях с дочерью.

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