Волочкова пожаловалась на депрессию после Мальдив

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что у нее началась депрессия после отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает «Пятый канал».

Волочкова объяснила, что ей не хватает ярких красок и океана после отдыха на солнечном острове. При этом артистка отметила, что хорошо отдохнула во время отпуска.

«Я отдохнула просто шикарно. 35 минут на лодке от острова, потом 45 минут на гидросамолете. Я вообще боюсь летать, но единственное направление, куда не боюсь, — это Мальдивы, конечно. И потом еще девять часов на самолете», — поделилась балерина.

Волочкова отметила, что отдыхала на Мальдивах одна. Она уточнила, что любит проводить отдых без друзей и мужчин.

«На Мальдивы я люблю ездить одна, потому что вокруг меня столько людей в Москве и не только. И людей, и любимых мужчин… И знаете, окружения моего. Поэтому на Мальдивах — как мой ретрит. Отдых нужен. Просто никого не видеть», — рассказала артистка.

16 января стало известно, что Волочкова покинула Мальдивы после своего традиционного посленовогоднего отдыха.

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