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Волочкова рассказала о реакции матери на скандальное видео

Балерина Волочкова заявила, что мать поддержала ее после слива скандального видео

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала на пресс-конференции в Москве, что мать и дочь поддержали ее после слива скандального видео.

Волочкова отметила, что ее мать устала от «такого количества кошмара», который «льется» на ее плечи. По словам танцовщицы, дочь Ариадна советует игнорировать хейтеров.

«Со мной разговаривала Ариадна, дочка моя, говорила: «Мам, не обращай внимания, это все быдло какое-то пишет, делает и выставляет», — поделилась звезда.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

16 января Telegram-канал Shot сообщил, что Волочкова собирается написать заявление в полицию на своего приятеля, слившего интимное видео с шоуменом Никитой Джигурдой. Оно будет подано в ближайшее время «для решения вопроса о квалификации действий данного гражданина и возбуждении уголовного дела».

Ранее Волочкова раскрыла, чем займется в случае запрета концертов после скандала.

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