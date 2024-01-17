Борис Галкин не согласился со словами Михалкова, что фильмы Рязанова не кино

Актер Борис Галкин признался в беседе с aif.ru, что не разделяет позицию режиссера Никиты Михалкова о Эльдаре Рязанове.

Михалков заявил, что фильмы Рязанова не кино. Галкин не согласился с этим высказыванием. По его мнению, картины режиссера – настоящее кино. Он назвал Рязанова подвижником и «редким, неповторимым и самобытным явлением».

«Достаточно прочитать стихи Рязанова — в них столько глубины, столько чувства, ясности и истинной творческой природы. Единственное, я не очень понял картину «Старые клячи». Я тут даже как-то недавно ее пересмотрел по телевидению. Она меня смутила… А в целом каждая картина Рязанова — это, на мой взгляд, высочайший уровень киноискусства», — отметил Галкин.

В декабре режиссер Михалков заявил, что не считает работы Эльдара Рязанова кино. Режиссер назвал хорошими фильмы коллеги с точки зрения драматургии, поэтому их «хорошо и весело смотреть». Однако Михалков считает, что кино строится по-другому. Для него это «живая вещь».

Михалков пояснил, что ленты, подобные тем, что делал Эльдар Рязанов, должны быть в кинематографе. Он заявил, что считает лучшей картиной постановщика комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» — в ней, подчеркнул Михалков, совпало все: и драматургия, и хорошее исполнительское мастерство.

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