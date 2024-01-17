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Американский двойник Киркорова пообещал сделать кавер на песни артиста

Американский двойник Киркорова заявил, что сделает кавер на песни артиста

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TikTok

Музыкант СJ Hedgepeth, который похож на Филиппа Киркорова, сообщил в TikTok, что планирует сделать кавер на песни народного артиста России.

СJ Hedgepeth рассказал, что пока не знает, какую композицию перепеть. Музыкант объяснил, что ему трудно найти песню, которая бы звучала хорошо в его стиле. Однако он работает над этим.

О 25-летнем двойнике Филиппа Киркорова стало известно в декабре 2023 года. СJ Hedgepeth живет в Центральной Вирджинии, США. Парень записывает каверы на песни группы Nirvana.

В комментариях певца называют Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр его творчества — «Кир-core». Некоторые пользователи пошутили, что музыкант является внебрачным сыном народного артиста России.

СJ Hedgepeth записал пару юмористических роликов, в которых обыграл тему схожести с Киркоровым. В одном из них он поучаствовал в тренде, где нейросеть подбирает похожую на человека звезду. Однако молодому артисту выпал актер Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда. Это вызвало негодование у СJ Hedgepeth.

Ранее Марго Робби рассказала, какой актер ей нравился в детстве.

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