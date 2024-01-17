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Юрист оценил вероятность взыскания с Ивлеевой миллиарда за «голую» вечеринку

Адвокат Лалаян: иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей обречен на провал

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Новый иск на 1 млрд рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой за проведение «голой» вечеринки обречен на провал, убежден адвокат звезд шоу-бизнеса Роман Лалаян. На сегодняшний день в истории российского права еще не было прецедентов, чтобы за моральный вред взыскивали столь большую сумму, заявил он в беседе с НСН.

Чуть раньше стало известно, что Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. Аналогичный иск уже ранее подавали, но его отказались принять. У второго иска будет такая же судьба, считает юрист. Сами обращения в суд он назвал аморальными, призвав не делать деньги на чужом горе.

«Битва за хайп продолжается. Люди увидели инфоповод и решили зацепиться за эту ситуацию. Участники уже расплачиваются за свои ошибки. Материал проверки имеется, людей наказали достаточно сильно и в финансовом, и в моральном плане. Каждый получит свое, в этом иске нет никакого смысла, это уже аморально со стороны тех, кто подает», — считает адвокат.

Россиян Лалаян призвал не танцевать «на косточках», подчеркнув, что за моральный ущерб еще никто не смог взыскать миллиард рублей.

«В истории российского права и судопроизводства такого не было и вряд ли будет», — заключил юрист.

Напомним, согласно судебному документу, ответчиком также являются другие компании, принимавшие участие в организации вечеринки. Сама Ивлеева уже была оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение общественного порядка, с проблемами столкнулись и другие участники мероприятия.

Ранее стало известно, сколько всего заявлений в полицию подали россияне после «голой» вечеринки Ивлеевой.

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