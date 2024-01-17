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«Эти телки поедут с нами»: Разина о том, как ее пытались «силой охмурить» бандиты

Певица Светлана Разина призналась, что ее домогались бандиты в 90-х

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Global Look Press

Солистка группы «Мираж», певица Светлана Разина в интервью YouTube-каналу POPCAKE рассказала, как ее преследовали бандиты в 90-х.

По словам артистки, в те времена любой известный артист или коллектив должен был выплачивать процент со своих доходов своей «крыше» — бандитам, которые защищали знаменитостей от притязаний других группировок. Разина призналась, что ей приходилось каждый месяц отдавать весь гонорар с одного из концертов.

Она также отметила, что некоторые злоумышленники вовсе позволяли себе абсолютно хамское поведение. Например, во время концерта под Казанью бандиты забрались под потолок и начали плевать на сцену. Помимо этого, некоторые и вовсе пытались «силой охмурить» понравившихся им певиц. Разина пояснила значение этого выражения, процитировав одного из злоумышленников: «Эти телки поедут с нами». Вместе с этим звезда заверила, что у нее не было интимных связей с криминальными элементами, так как артистка всякий раз могла «выкрутиться» из ситуации.

При этом певица признала, что иногда бандиты оказывались полезными и помогали «бонусом» за выплаченные им деньги.

«Бабушки приходили и говорили: «Ребята, вы бандиты. Помогите разобраться, на меня там наезжают». Все. Он уходил, решал вопрос. Просто так. Бонусом», — рассказала Разина.

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