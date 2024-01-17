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Водонаева посмеялась над Бородиной при помощи монтажа из «Слова пацана»

Модель Алена Водонаева пошутила на тему конфликта между Бородиной и Жигаловой

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VODA/Telegram

Модель Алена Водонаева в своем Telegram-канале высмеяла конфликт между Ксенией Бородиной и Аленой Жигаловой.

Для этого она смонтировала ролик из отрывков сериалов «Слово пацана» и «Бригада». За Бородину звонил Иван Янковский в образе Вовы Адидаса.

«Алло, кафе «Снежинка»? Это Вова Адидас из «Универсама». Желтого позови», — сказал Янковский.

В роли Жигаловой выступили главные герои «Бригады» в исполнении актеров Павла Майкова, Дмитрия Дюжева и Сергея Безрукова. В отрывке видео герои решают «послать» звонившего им «чебурека». Видео завершается монологом Вовы Адидаса, который по результатам разговора пришел к выводу, что его банде хотят «предъявить» за видеомагнитофон.

Накануне Бородина раскритиковала Жигалова за «работу в крысу» и поведение не «по понятиям». В ответ на это журналистка иронично предположила, что Бородина стала рассуждать «по понятиям», так как слишком много смотрела сериал «Слово пацана» о казанских бандитах. Жигалова подчеркнула, что не оскорбляла коллегу, а лишь говорила правду о чертах характера Бородиной, которые, по словам журналистки, известны многим.

Ранее жена Кологривого вступилась за актера после критики.

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