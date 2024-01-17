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Дибров и Бузова выяснят, нормально ли встречаться с женатым мужчиной

Телеведущие Дмитрий Дибров и Ольга Бузова будут вести новое шоу «Это нормально?»

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РИА Новости

Телеведущие Дмитрий Дибров и Ольга Бузова станут ведущими нового шоу ТНТ «Это нормально?». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель телеканала.

«Это нормально?» – ток-шоу с соревновательным элементом. Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян. Это нормально?» будет выходить в эфир с февраля четыре раза в неделю – с понедельника по четверг», — отметили в ТНТ.

В первых выпусках телешоу гости студии вместе с ведущими попытаются выяснить, нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать телефон в кредит, использовать животных в цирке или не работать до 30 лет. В рамках телешоу канал будет проводить социальные опросы среди 6,5 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 44 лет.

16 января Первый канал сообщил, что стилист Александр Рогов победил в голосовании на пост ведущего шоу «Модный приговор», набрав 45% голосов. На втором месте оказался актер Игорь Верник (18%), на третьем — стилист Даниил Грачев (16%).

Ранее Лоза рассказал, почему на музыкальные конкурсы берут «бездарей».

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