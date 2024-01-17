«Они ему не ровня»: Кушанашвили осудил Кологривого после критики советских актеров

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили на своем YouTube-шоу «Каково» осудил актера Никиту Кологривого за критику артистов Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, — это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого [режиссер Жора] Крыжовников снял в своем дерьме», — возмутился Кушанашвили.

Журналист считает, что исполнителя роли Кащея в сериале «Слово пацана» перехвалили сверх всякой меры. По мнению журналиста, Иннокентий Смоктуновский является частью культуры памяти россиян и относится к сфере сакрального. Кушанашвили считает, что Кологривый утратил чувство реальности, раз позволяет себе критиковать двух легенд советского кинематографа.

В начале января Кушанашвили поделился мнением, что актеров из сериала «Слово пацана» в скором времени ждет забвение. По словам телеведущего, единственный, у кого есть шанс «самоутвердиться», — это актер Иван Янковский, сыгравший в сериале Вову Адидаса.

Ранее Прохор Шаляпин вступился за Волочкову и Джигурду.