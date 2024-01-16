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Лоза рассказал, почему на музыкальные конкурсы берут «бездарей»

Композитор Лоза заявил, что продюсеры защищают шоу от талантливых участников

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Из личного архива Юрия Лозы

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, почему, по его мнению, на телевизионные музыкальные конкурсы берут «бездарей». Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Лоза уверен, что продюсерам невыгодно, чтобы новые таланты конкурировали с «Басковым и Киркоровым».

«Когда одного знаменитого нашего телепродюсера спросили, почему вы не берете талантливых людей в шоу, он ответил: «А зачем мне таланты? Мне нужны типажи, мне нужно тасовать эту программу», — процитировал он.

Артист указал на то, что победители подобных конкурсов не добиваются больших успехов.

«Какие-то люди что-то пели, за что-то там боролись. Они тасовали эти программы, одних бездарей меняли на других. А потом выяснилось, что все эти победители куда-то канули и никому не мешают», — сказал Лоза.

По мнению композитора, «правильным» победителем будет иностранец, который после победы уедет домой и не будет «отбирать» новогодние корпоративы у российских звезд.

«Был еще кубинец, он тоже уехал в свою Кубу и все, там живет, никому не мешает. Не мешает людям зарабатывать деньги, не мешает шарашить на новогодних огоньках и корпоративах», — заключил Лоза.

Накануне Лоза рассказал, согласится ли выступать на одной сцене с SHAMAN.

Ранее Ургант призвал россиян «немного оттаять» и следить за ним в соцсетях.

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