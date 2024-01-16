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Вернувшаяся с Мальдив Волочкова выругалась матом в аэропорту

Shot: балерина Волочкова нагрубила журналисту в аэропорту

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Балерина Анастасия Волочкова вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах и выругалась матом в аэропорту. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По свидетельствам очевидцев, артистка с трудом могла общаться, а ее охранники светили фонариками в камеры и якобы мешали работать журналистам.

Балерина не стала отвечать на вопрос о том, как она вычислила того, кто слил видео с ее вечеринки с Никитой Джигурдой. Кроме того, она пожаловалась, что теперь ее концерты в России хотят отменить.

Кроме того, балерина на камеру нагрубила журналисту на вопрос о том, употребляла ли она алкоголь на борту самолета.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Спустя некоторое время стало известно, что Волочкова собирается написать заявление в полицию на своего приятеля, слившего видео.

16 января сообщалось о том, что Волочкова покинула Мальдивы после своего традиционного посленовогоднего отдыха.

Ранее за Волочкову и Джигурду вступился певец Прохор Шаляпин.

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