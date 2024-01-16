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Слава сделала капельницу для похудения, но почувствовала себя хуже прежнего

Певица Слава пожаловалась на отеки после капельницы для похудения

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что отекла из-за капельниц, которые должны помочь артистке скинуть лишний вес.

«Вчера мне сделали две капельницы, до сих пор отек. Доктор сказал, что не надо мне этого делать. Видимо, все здоровое — это реально не ко мне. Пойду проверенным путем: пойду на массажи, на гидромассажную ванну, на душ Шарко... Все остальное, видимо, не бабульское», — пошутила Слава.

При этом исполнительница заверила, что никогда не принимала биоактивные добавки, витамины, рыбий жир или другие профилактические препараты. Слава убеждена, что такой метод оздоровления ей не подходит.

В октябре Слава тоже жаловалась на свое самочувствие. Артистка рассказывала, что у нее болит спина, кружится голова и не прошел кашель. Певица призналась, что еле стоит на ногах. Однако она попросила за нее не переживать.

В декабре Слава спровоцировала слухи о возникновении проблем со здоровьем у артиста Филиппа Киркорова. Певица заявила, что коллега пришел на голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой с катетером на руке.

Ранее Светлана Бондарчук ответила «вечно молодым» хейтерам на критику своего возраста.

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