Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны лауреаты премии «Эмми-2023»

Сериалы «Наследники» и «Медведь» стали лидерами по наградам на премии «Эмми»

close
100%
Gary Sanchez Productions

Сериалы «Наследники» и «Медведь» оказались лидерами по количеству наград на 75-й церемонии вручения премии «Эмми», которую выдают за достижения в области телевизионных искусств. Список опубликован на сайте конкурса.

Шоу «Наследники» выделились в номинациях: «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале» (Киран Калкин), «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Сара Снук) и «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» (Мэттью Макфэдиен) и др.

Сериал «Медведь» удостоился награды в номинации «Лучший комедийный сериал», а также — «Лучший актер в комедийном сериале» (Джереми Аллен Уайт), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Эбон Мосс-Бакрак) и «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Айо Эдебири) и др.

Победу как лучший мини-сериал или антология получило шоу «Грызня», его также удостоили статуэтки за лучшего актера (Стивен Ян) и актрису (Али Вонг). По одной награде в разных номинациях также забрали сериалы «Белый лотос», «Начальная школа «Эбботт»», «Черная птица» и «Монстр: История Джеффри Дамера».

Церемония вручения «Эмми» состоялась 15 января. Изначально мероприятие планировали провести 18 сентября, однако премию перенесли из-за забастовок в США.

Ранее сообщалось, что офицер воздушных сил США победила в конкурсе «Мисс Америка».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами