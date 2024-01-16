Стали известны лауреаты премии «Эмми-2023»

Сериалы «Наследники» и «Медведь» оказались лидерами по количеству наград на 75-й церемонии вручения премии «Эмми», которую выдают за достижения в области телевизионных искусств. Список опубликован на сайте конкурса.

Шоу «Наследники» выделились в номинациях: «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале» (Киран Калкин), «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Сара Снук) и «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» (Мэттью Макфэдиен) и др.

Сериал «Медведь» удостоился награды в номинации «Лучший комедийный сериал», а также — «Лучший актер в комедийном сериале» (Джереми Аллен Уайт), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Эбон Мосс-Бакрак) и «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Айо Эдебири) и др.

Победу как лучший мини-сериал или антология получило шоу «Грызня», его также удостоили статуэтки за лучшего актера (Стивен Ян) и актрису (Али Вонг). По одной награде в разных номинациях также забрали сериалы «Белый лотос», «Начальная школа «Эбботт»», «Черная птица» и «Монстр: История Джеффри Дамера».

Церемония вручения «Эмми» состоялась 15 января. Изначально мероприятие планировали провести 18 сентября, однако премию перенесли из-за забастовок в США.

Ранее сообщалось, что офицер воздушных сил США победила в конкурсе «Мисс Америка».