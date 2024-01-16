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Нагиев планирует сделать из своего имени бренд

«Ведомости»: шоумен Нагиев хочет выпускать парфюмерию под своим именем

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Шоумен Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда в Роспатент. Об этом сообщают «Ведомости».

Актер планирует выпускать под ним парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения и часы, оказывать образовательные и рекламные услуги. Издание подчеркивает, что до этого у шоумена не было собственных товарных знаков. Однако в апреле 2022 года он выпустил коллекцию совместно с брендом кожаных изделий Julia Fom, в которую вошли рюкзак, дорожная сумка, браслет и сумка через плечо.

До этого Нагиев отказался от участия в нескольких телевизионных проектах, в том числе и в программах Первого канала. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский «Голос» с некоторых пор ведет Яна Чурикова. Затем главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.

В феврале 2023 года Нагиев отказался вести премию телеканала МУЗ-ТВ. Актер не раскрывал причину отказа.

В марте 2023 года Нагиев появился на Первом канале спустя некоторое время после перерыва. Он стал ведущим праздничного эпизода шоу «Две звезды. Отцы и дети». А в июне стало известно, что звезда снимется в спин-оффе «Чикатило».

Ранее сообщалось, что на Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) подали иск на 15 миллионов рублей.

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