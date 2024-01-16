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Премьера тизера сериала Гая Ричи «Джентльмены» состоялась на Netflix

Вышел тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены» на Netflix с Тео Джеймсом

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Suzanne Plunkett/Reuters

Вышел тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены». Его выпустил Netflix, а также назначил дату премьеры и раскрыл ключевого актера.

В сериале по одноименному фильму Ричи 2019 года сыграет Рэй Уинстон («Отступники», «Черная вдова»). Ему досталась роль Бобби Гласса, профессионального преступника из Лондона, построившего промышленную империю каннабиса. Премьера сериала состоится в марте.

В проекте также приняли участие: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Джанкарло Эспозито, Шанель Крессвелл, Майкл Ву, Макс Бисли, Жасмин Блэкбороу, Гарри Гудвинс, Дар Салим, Пирс Куигли, Руби Сир и Питер Серафинович. История расскажет об Эдди Хорнимане (Джеймс), который унаследовал загородное поместье своего отца и обнаружил, что это часть тайной империи каннабиса, которую многие сомнительные персонажи хотели бы отобрать у него.

Ричи — создатель, соавтор сценария и исполнительный продюсер сериала. Он также снял первые два эпизода.

До этого стало известно, что Гай Ричи работает над очередным боевиком. Фильм расскажет о брате и сестре, принявших участие в масштабном ограблении. Они разыскивают таинственный родник, который по легенде дарует вечную жизнь. Сценарий к картине напишет Джеймс Вандербилт, известный по «Зодиаку» Дэвида Финчера.

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