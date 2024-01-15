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Бывшая жена Гуфа о воспитании дочери: «Пришлось взять на себя две роли»

Модель Юлия Королева взяла на себя роль отца в воспитании дочери от Гуфа

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yuliyakorolevaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Юлия Королева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что является строгой матерью.

Королева объяснила, что ей пришлось взять на себя как материнскую, так и отцовскую роль в воспитании дочери Тины от рэпера Алексея Долматова (Гуфа). По ее мнению, немного строгости не помешает.

Королева призналась, что у нее большие планы на будущее дочери.

«Надеюсь, она (дочь) со мной их разделит. Для этого нужно воспитание, дисциплина и четкие планы. Все в моем доме придерживаются этого», — поделилась модель.

29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. Артист также заявлял, что лично оплатил проживание экс-супруги. Однако блогерша опровергла это. Модель попросила экс-супруга «не позориться», так как, по ее словам, артист только три раза выплачивал алименты.

Модель также жаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Она призналась, что намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

Ранее Айза раскрыла, общается ли сын Гуфа с дочерью рэпера от второго брака.

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